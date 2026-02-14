İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Komanda
    • 14 fevral, 2026
    • 20:40
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son qarşılaşması "Sabah" və NTD arasında baş tutub.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş "Sabah"ın 103:87 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Sərhədçi" "Lənkəran"ı (83:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (110:107), "Abşeron Lions" "Gəncə"ni (81:71), "Ordu" "Quba"nı (98:87), "Neftçi" "Şəki"ni (93:77) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası NTD klubu

