İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Prezident İlham Əliyevin Münxendə Volodimir Zelenski ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:24
    Prezident İlham Əliyevin Münxendə Volodimir Zelenski ilə görüşü olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 14-də Münxendə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Foto
    В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины

    Son xəbərlər

    18:32

    Marta Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sayəsində Orta Dəhlizdə böyük dəyişikliklər baş verir

    Xarici siyasət
    18:30

    Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib

    Xarici siyasət
    18:28

    Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıb

    Xarici siyasət
    18:25

    İlham Əliyev: Tranzit imkanları yaratdıqlarına görə gürcüstanlı dostlarımıza təşəkkür edirəm

    Xarici siyasət
    18:24
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Münxendə Volodimir Zelenski ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    18:20

    İlham Əliyev: Sərhədlərimizdə sülh qurulub, tamamilə yeni vəziyyət yaranıb

    Xarici siyasət
    18:20
    Foto

    Bakı və İrəvan arasında "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində konfrans başa çatıb

    Xarici siyasət
    18:17
    Foto

    İlham Əliyev Münxendə Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:17

    Marta Kos Cənubi Qafqazda sülh layihəsinə rəhbərlik etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti