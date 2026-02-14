Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:27
    В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины

    В Мюнхене 14 февраля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы нашего государства.

    Ильхам Алиев Мюнхен Владимир Зеленский Азербайджан Украина
    Фото
    Prezident İlham Əliyevin Münxendə Volodimir Zelenski ilə görüşü olub
    Фото
    President Ilham Aliyev met with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Munich
    Ты - Король

    Последние новости

    18:51

    Замминистра: SOCAR готовится к реализации первого крупного совместного проекта в Сербии

    Энергетика
    18:46

    Ильхам Алиев: Обстрел посольства Азербайджана в Киеве мы расцениваем как недружественный шаг

    Внешняя политика
    18:46

    Санчес: Испания не согласна с повышением расходов на оборону до 5% ВВП

    Другие страны
    18:45

    Ильхам Алиев: Мы не можем забыть о государствах Центральной Азии

    Внешняя политика
    18:39

    Ильхам Алиев: Если бы TRIPP не был важен для администрации США, Трамп не присвоил бы ему свое имя

    Внешняя политика
    18:38

    Орхан Зейналов: Азербайджан до 2027 года сможет занять до 20% газового рынка Сербии

    Энергетика
    18:31

    Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

    Внешняя политика
    18:30

    Кос: Европа формирует перечень конкретных проектов с Арменией, Азербайджаном и Турцией

    Другие
    18:29

    Ильхам Алиев: Благодарю наших грузинских друзей за возможности транзита в Армению

    Внешняя политика
    Лента новостей