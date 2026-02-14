Braziliya tarixində ilk dəfə Qış Olimpiadasında qızıl medal əldə edib
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 20:10
Braziliyalı dağ xizəkçisi Lukas Pinyeyro Broten ölkə tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Guardian" məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, Broten nəhəng slalomda ən yaxşı nəticəni göstərib. 25 yaşlı idmançı 2023-cü ilə qədər Norveç millisini təmsil edib, lakin sonra əslən Braziliyadan olduğu üçün vətəndaşlığını dəyişib.
Qeyd edək ki, Olimpiada fevralın 6-dan 22-dək İtaliyanın Milan və Kortina-d'Ampesso şəhərlərində keçirilir.
Son xəbərlər
21:32
"Əl-Nəsr" Ronaldunu ilk dəfə start heyətə daxil edibFutbol
21:16
Hikmət Hacıyev: Dövlətimizin başçısı televiziya kanallarına daim diqqət və qayğı göstərirMedia
21:05
Danimarkanın Baş naziri: Qrenlandiya ilə bağlı mübahisə həll olunmayıbDigər ölkələr
20:51
Foto
Bakıda 16 yaşadək cüdoçular arasında "İstedadların seçimi" turniri start götürübFərdi
20:40
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura yekun vurulubKomanda
20:31
Əraqçi: Regiondakı dostlarımız E3 qrupundan daha effektiv olduqlarını sübut edirlərRegion
20:29
"Liverpul" "Nyukasl"ın hücumçusunu transfer etməyə yaxındırFutbol
20:10
Braziliya tarixində ilk dəfə Qış Olimpiadasında qızıl medal əldə edibDigər ölkələr
19:54