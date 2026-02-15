Pistorius: ABŞ dünyada təkbaşına möhkəmlənə bilməyəcək
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 01:37
Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius ABŞ-yə avropalıların dəstəyi olmadan dünyada təkbaşına möhkəmlənə bilməyəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, o bunu Münxen Təhlükəsizlik Konfransındakı müzakirə zamanı deyib.
"Bu, rəqabət aparan dövlətlər dünyasında uzunmüddətli perspektivdə uğur qazanmayacaq", - nazir bildirib.
Eyni zamanda Pistorius iddia edib ki, Avropa güclü silahlı qüvvələrin təmin edilməsində liderliyi öz üzərinə götürməli və qonşulara görə daha çox məsuliyyət daşımalıdır, ABŞ isə yaxın gələcəkdə strateji və nüvə dəstəyi göstərməyə davam edəcək.
Pistorius: ABŞ dünyada təkbaşına möhkəmlənə bilməyəcək
