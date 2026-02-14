Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Писториус: США не смогут утвердиться в мире конкурирующих держав в одиночку

    • 14 февраля, 2026
    • 22:02
    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил США о том, что они не смогут утвердиться в мире в одиночку, без поддержки европейцев.

    Как передает Report, об этом заявил во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Это в мире конкурирующих держав в долгосрочной перспективе не будет иметь успеха", - сказал министр.

    В то же время Писториус утверждал, что Европа должна взять на себя лидерство в предоставлении мощных вооруженных сил и взять на себя больше ответственности за соседей, в то время как США в обозримом будущем продолжат оказывать стратегическую и ядерную поддержку.

