Писториус: США не смогут утвердиться в мире конкурирующих держав в одиночку

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил США о том, что они не смогут утвердиться в мире в одиночку, без поддержки европейцев.

Как передает Report, об этом заявил во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это в мире конкурирующих держав в долгосрочной перспективе не будет иметь успеха", - сказал министр.

В то же время Писториус утверждал, что Европа должна взять на себя лидерство в предоставлении мощных вооруженных сил и взять на себя больше ответственности за соседей, в то время как США в обозримом будущем продолжат оказывать стратегическую и ядерную поддержку.