    Впервые в истории золотую медаль зимней Олимпиады выиграл спортсмен из Бразилии

    • 14 февраля, 2026
    • 19:36
    Впервые в истории золотую медаль зимней Олимпиады выиграл спортсмен из Бразилии

    Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом в истории страны, которому удалось выиграть золото зимней Олимпиады.

    Как передает Report, об этом сообщил Guardian.

    По сообщению издания, Броттен стал лучшим в гигантском слаломе. 25-летний Бротен до 2023 года выступал за Норвегию, а потом сменил спортивное гражданство, так как имеет бразильские корни.

    Отметим, что Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

