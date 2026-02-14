Впервые в истории золотую медаль зимней Олимпиады выиграл спортсмен из Бразилии

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом в истории страны, которому удалось выиграть золото зимней Олимпиады.

Как передает Report, об этом сообщил Guardian.

По сообщению издания, Броттен стал лучшим в гигантском слаломе. 25-летний Бротен до 2023 года выступал за Норвегию, а потом сменил спортивное гражданство, так как имеет бразильские корни.

Отметим, что Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.