    Постпред при НАТО назвал стратегического конкурента США на это столетие

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 03:47
    Постпред при НАТО назвал стратегического конкурента США на это столетие

    Соединенные Штаты считают, что их главным стратегическим конкурентом в нынешнем столетии станет КНР.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Вы знаете, мы сталкиваемся со многими вызовами. Я думаю, что современный мир невероятно опасен. У нас, безусловно, есть набирающий силу Китай, который станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в этом столетии", - утверждал он.

    "И наша реакция на это, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы предлагаем миру, или это будет столетие Китая и того, что несет миру он", - резюмировал постпред США при НАТО.

