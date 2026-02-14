Постпред при НАТО назвал стратегического конкурента США на это столетие

Соединенные Штаты считают, что их главным стратегическим конкурентом в нынешнем столетии станет КНР.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вы знаете, мы сталкиваемся со многими вызовами. Я думаю, что современный мир невероятно опасен. У нас, безусловно, есть набирающий силу Китай, который станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в этом столетии", - утверждал он.

"И наша реакция на это, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы предлагаем миру, или это будет столетие Китая и того, что несет миру он", - резюмировал постпред США при НАТО.