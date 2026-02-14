Постпред при НАТО назвал стратегического конкурента США на это столетие
Другие страны
- 14 февраля, 2026
- 03:47
Соединенные Штаты считают, что их главным стратегическим конкурентом в нынешнем столетии станет КНР.
Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Вы знаете, мы сталкиваемся со многими вызовами. Я думаю, что современный мир невероятно опасен. У нас, безусловно, есть набирающий силу Китай, который станет стратегическим конкурентом Соединенных Штатов в этом столетии", - утверждал он.
"И наша реакция на это, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы предлагаем миру, или это будет столетие Китая и того, что несет миру он", - резюмировал постпред США при НАТО.
Последние новости
04:25
ООН призвали дать новое определение массовому голоду в неблагополучных странахДругие страны
03:47
Постпред при НАТО назвал стратегического конкурента США на это столетиеДругие страны
03:17
СМИ: Напавший с ножом на жандармов в Париже умер в больнице - ОБНОВЛЕНОДругие страны
02:59
Трамп допустил смену власти в Иране как наилучший вариант развития событийДругие страны
02:31
США не хотят, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уранДругие страны
02:06
Президент: Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса был очень важнымВнешняя политика
02:01
Ильхам Алиев: Азербайджан односторонне снял ограничения на транзит товаров в АрмениюВнешняя политика
01:58
Президент Азербайджана: Процесс нормализации продвигается успешноВнешняя политика
01:57