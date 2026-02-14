İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Liverpul" "Nyukasl"ın hücumçusunu transfer etməyə yaxındır

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 20:29
    Liverpul Nyukaslın hücumçusunu transfer etməyə yaxındır

    İngiltərənin "Liverpul", "Arsenal" və "Mançester Siti" klubları "Nyukasl"ın hücumçusu Entoni Qordonu transfer etməkdə maraqlıdırlar.

    "Report" "Caught Offside"a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı vingerin transferinə "Liverpul" daha yaxındır.

    Lakin "Nyukasl" futbolçunu asanlıqla buraxmaq niyyətində olmadığı və ən azı 85 milyon funt-sterlinq tələb etdiyi bildrilir.

    Qeyd edək ki, E.Qordon 2023-cü ilin yanvarından "Nyukasl"da çıxış edir. O, cari mövsümdə bütün turnirlərdə ümumilikdə 34 matçda iştirak edib, 10 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" futbolçunun dəyərini 60 milyon avro qiymətləndirir.

    Entoni Qordon İngiltərə Premyer Liqası

