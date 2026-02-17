"İnter" yarımmüdafiəçisinə yeni müqavilə təklif edir
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 15:21
İtaliyanın "İnter" klubu futbolçusu Hakan Çalhanoğlu ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir.
"Report" insayder Nikolo Skiraya istinadən xəbər verir ki, Milan təmsilçisi martda 32 yaşlı yarımmüdafiəçinin agenti ilə danışıqlara başlayacaq.
Türkiyə millisinin üzvünə "1+1" illik yeni sözləşmə təklif olunur.
Xatırladaq ki, Hakan Çalhanoğlunun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm bütün yarışlarda 23 oyuna 8 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
