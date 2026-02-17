İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "İnter" yarımmüdafiəçisinə yeni müqavilə təklif edir

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 15:21
    İnter yarımmüdafiəçisinə yeni müqavilə təklif edir

    İtaliyanın "İnter" klubu futbolçusu Hakan Çalhanoğlu ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir.

    "Report" insayder Nikolo Skiraya istinadən xəbər verir ki, Milan təmsilçisi martda 32 yaşlı yarımmüdafiəçinin agenti ilə danışıqlara başlayacaq.

    Türkiyə millisinin üzvünə "1+1" illik yeni sözləşmə təklif olunur.

    Xatırladaq ki, Hakan Çalhanoğlunun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm bütün yarışlarda 23 oyuna 8 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    İnter klubu Hakan Çalhanoğlu yeni müqavilə Futbol xəbərləri

