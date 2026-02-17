Report Media Məktəbinin 20-ci qrupu təlim proqramına qoşulub
- 17 fevral, 2026
- 15:17
"Global Media Group" Media Akademiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən Report Media Məktəbinin sayca 20-ci qrupu yeni təlim proqramına qoşulub.
"Report" xəbər verir ki, müraciət edənlərdən 11 tələbə agentlikdə xəbər, müsahibə, reportaj, araşdırma yazıları hazırlayacaq, jurnalistika peşəsinin sirlərini öyrənəcək. Təlim dövründə xəbər jurnalistikasına önəm veriləcək.
"Report" İnformasiya Agentliyinin direktoru Fuad Hüseynəliyev tələbələrlə görüşdə bildirib ki, xəbərin jurnalistika standartlarına uyğun hazırlanması prioritet məsələlərdən biridir:
"Bir agentlik olaraq xəbərlərin mümkün qədər geniş auditoriyaya çatdırılmasında maraqlıyıq. Xəbərin doğru təqdim edilməsinə, beynəlxalq standartlara uyğun olmasına daim çalışırıq. Report Media Məktəbindəki təlim kursu da tələbələrin xəbərin hazırlanma prosesini tam mənimsəməsinə yönəlib".
"Global Management" MMC-nin İnsan resursları departamentinin baş meneceri Mələknaz Yusifova tələbələri ümumi qaydalarla tanış edib:
"Davamiyyət məsələsinə diqqətli yanaşmağınızı xahiş edirəm. Təlimə vaxtı-vaxtında gəlmək, nizam-intizam qaydalarına riayət etmək gələcək karyeranızın uğurlu olmasına zəmin yarada bilər. Bacarıqlı, bu sahəyə həvəsi olan tələbələri işlə təmin etməkdə maraqlıyıq".
Report Media Məktəbinin rəhbəri və təlimçisi İsmayıl Rafiqoğlu tədris prosesi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Qrupun əksəriyyəti Azərbaycan Dillər Universitetinin jurnalistika fakültəsinin tələbələrindən ibarətdir. Bakı Slavyan Universiteti və Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültələrinin də məzunları var. Tələbələrin çoxu bir neçə xarici dili mükəmməl bilir, yüksək intellekti ilə seçilir. Onlardan yaxşı nəticə gözləyirik".
Qeyd edək ki, "Report" İnformasiya Agentliyinin tərkibində olan Report Media Məktəbində 2018-ci ildən təlimlər keçirilir. Media məktəbinin məqsədi Azərbaycanda media sahəsində peşəkar kadrlar yetişdirmək, dünya mətbuatının yararlandığı müasir trendləri gənc jurnalistlərə çatdırmaq, jurnalistika peşəsinə həvəs duyan və bu sahə üzrə işləmək istəyən şəxslərin potensialını üzə çıxarmaq, peşə üzrə praktik bilik və bacarığın artırılmasını təmin etməkdir. İndiyədək Report Media Məktəbini onlarla gənc bitirib. Həmin gənclər ölkənin müxtəlif media qurumlarında çalışırlar.
Report İnformasiya Agentliyi 2021-ci ildən "Global Media Group" media şirkətləri qrupunun tərkibində fəaliyyət göstərir. Burada yaradılan Media Akademiyası müasir mediada karyera qurmaq istəyən gənclərə geniş imkanlar təqdim edən tədris platformasıdır. Akademiyada tələbələrə keyfiyyətli təhsil və praktik təcrübə təqdim edilir.