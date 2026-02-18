İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıb

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 01:41
    Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin qırmızı xəttləri barədə danışıb

    ABŞ İranla danışıqlarda bir sıra "qırmızı xətt"lər müəyyən edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens "Fox News" telekanalında çıxışı zamanı bildirib.

    "ABŞ-nin müəyyən "qırmızı xətt"ləri var. Buradakı əsas marağımız İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verməməkdir", – o qeyd edib.

    Vitse-prezidentin sözlərinə görə, ABŞ Cenevrə danışıqlarından sonra da İranla bağlı istənilən addımı atmaq imkanını saxlayır.

    Bundan əvvəl "Axios" portalı məlumat yaymışdı ki, Pentaqon son 24 saat ərzində Yaxın Şərqə 50-dən çox "F-35", "F-22" və "F-16" qırıcılarını göndərib.

    ABŞ İran danışıqlar qırmızı xətt
    Вэнс заявил о "красных линиях" в переговорах с Ираном

    Son xəbərlər

    01:41

    Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıb

    Digər ölkələr
    01:13

    "Axios": ABŞ Yaxın Şərqə 50-dən çox qırıcı təyyarə yerləşdirib

    Digər ölkələr
    00:57
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər bura 1828-1829-cu illərdə İrandan köçürülüb"

    Daxili siyasət
    00:36

    Peru parlamenti yeni prezidenti fevralın 18-də seçəcək

    Digər ölkələr
    00:14

    Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Region
    00:04

    Zelenski: Ukrayna xalqı işğal olunmuş ərazilərin Rusiyada qalmasına razılıq verməyəcək

    Digər ölkələr
    23:59

    Pezeşkian: Sosial bərabərsizliklə barışmaq qəbuledilməzdir

    Region
    23:48

    Zelenski: Rusiya danışıqlar günü belə Ukraynaya hücum edir

    Digər ölkələr
    23:40

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" "Yuventus"u darmadağın edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti