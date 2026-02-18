Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıb
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 01:41
ABŞ İranla danışıqlarda bir sıra "qırmızı xətt"lər müəyyən edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens "Fox News" telekanalında çıxışı zamanı bildirib.
"ABŞ-nin müəyyən "qırmızı xətt"ləri var. Buradakı əsas marağımız İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verməməkdir", – o qeyd edib.
Vitse-prezidentin sözlərinə görə, ABŞ Cenevrə danışıqlarından sonra da İranla bağlı istənilən addımı atmaq imkanını saxlayır.
Bundan əvvəl "Axios" portalı məlumat yaymışdı ki, Pentaqon son 24 saat ərzində Yaxın Şərqə 50-dən çox "F-35", "F-22" və "F-16" qırıcılarını göndərib.
01:41
