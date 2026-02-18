Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək
Fərdi
- 18 fevral, 2026
- 12:14
Bakıda 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında qapalı məkanda ölkə birinciliyi keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından (AAF) bildirilib.
Fevralın 20-21-də baş tutacaq turnirdə yeniyetmə atletlər müxtəlif proqramlar üzrə qüvvələrini sınayacaqlar.
Qeyd edək ki, yarış Gənclər və İdman Nazirliyi və AAF tərəfindən Bakı Atletika Mərkəzində təşkil olunacaq.
