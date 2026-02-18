İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 18 fevral, 2026
    • 12:14
    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Bakıda 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında qapalı məkanda ölkə birinciliyi keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından (AAF) bildirilib.

    Fevralın 20-21-də baş tutacaq turnirdə yeniyetmə atletlər müxtəlif proqramlar üzrə qüvvələrini sınayacaqlar.

    Qeyd edək ki, yarış Gənclər və İdman Nazirliyi və AAF tərəfindən Bakı Atletika Mərkəzində təşkil olunacaq.

