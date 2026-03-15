    • 15 mart, 2026
    • 09:38
    Qazaxıstanda referendum - İlkin seçici fəallığı açıqlanıb

    Qazaxıstanın Mərkəzi Referendum Komissiyası ölkənin yeni konstitusiyası ilə bağlı səsvermədə ilk seçici fəallığının rəqəmlərini açıqlayıb.

    "Report"un Qazaxıstan Bürosu xəbər verir ki, yerli vaxtla saat 10:00-a (Bakı vaxtı ilə saat 9:00-a) olan məlumata görə, seçici siyahılarına daxil olanların 19,21%-i səs verib.

    Qeyd olunub ki, saat 10:00-a qədər ölkə üzrə ümumilikdə 2.393.844 vətəndaş bülleten alıb ki, bu da seçici siyahılarına daxil olanların 19,21%-ni təşkil edir.

    Komissiyanın məlumatına görə, bölgələrdə seçici fəallığı aşağıdakı kimidir: Astana - 20,68%, Almatı - 9,54%, Şımkent - 21,36%, Abay bölgəsi - 17,98%, Akmol bölgəsi - 19,82%, Aktyub bölgəsi - 21,80%, Almatı bölgəsi - 18,10%, Atırau bölgəsi - 19,44%, Qərbi Qazaxıstan bölgəsi - 18,80%, Jambıl bölgəsi - 18,49%, Jetisu bölgəsi - 21,01%, Karaqanda bölgəsi - 26,64%, Kostanay bölgəsi - 19,24%, Qızılorda bölgəsi - 24,02%, Manqistau bölgəsi - 18,53%, Pavlodar bölgəsi - 16,36%, Şimali Qazaxıstan bölgəsi - 18,72%, Türküstan bölgəsi - 21,21%, Ulıtau bölgəsi - 20,31%, Şərqi Qazaxıstan bölgəsi - 20,64%.

