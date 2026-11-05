Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
- 05 noyabr, 2026
- 20:35
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Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində kəmər dərəcələri üzrə növbəti rəsmi imtahan keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) məlumat verilib.
ACF-nin təşkilatçılığı ilə baş tutan prosesə ümumilikdə 302 cüdoçu qatılıb. İştirakçılar yaş uyğunluğu nəzərə alınmaqla ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə texniki bilik və bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.
Müəyyən olunmuş tələbləri yerinə yetirən idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub.
Kəmər imtahanları cüdoçuların texniki hazırlığının mərhələli və sistemli şəkildə inkişafına, öyrəndiklərinin möhkəmləndirilməsinə və motivasiyanın artırılmasına xidmət edir. Müvafiq dərəcəyə sahib olmaq eyni zamanda bir sıra nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün vacib şərtlərdən biridir.