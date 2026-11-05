İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Paraqvay prezidenti "Ueno Bank"ın iflasından sonra istefa verib

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 20:31
    Paraqvay prezidenti Ueno Bankın iflasından sonra istefa verib

    Paraqvay Prezidenti Santyaqo Penya 3 milyona yaxın müştərinin hesablarının dondurulduğu "Ueno Bank"ın iflasından sonra istefa verib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o xalqa müraciətində bildirib.

    "Mən prezident vəzifəsindən istefa vermək qərarına gəldim. Bunu ölkəmizin sabitliyini düşünərək edirəm", - o deyib.

    Santyaqo Penya Paraqvay
    Президент Парагвая подал в отставку после краха банка Ueno Bank
    MiniBoss
    MiniBoss

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