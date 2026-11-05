Paraqvay prezidenti "Ueno Bank"ın iflasından sonra istefa verib
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2026
- 20:31
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Paraqvay Prezidenti Santyaqo Penya 3 milyona yaxın müştərinin hesablarının dondurulduğu "Ueno Bank"ın iflasından sonra istefa verib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o xalqa müraciətində bildirib.
"Mən prezident vəzifəsindən istefa vermək qərarına gəldim. Bunu ölkəmizin sabitliyini düşünərək edirəm", - o deyib.
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