Президент Парагвая подал в отставку после краха банка Ueno Bank
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 20:29
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Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку после краха банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он заявил в обращении к нации.
"Я принял решение подать в отставку с поста президента республики. Я это делаю, думая о стабильности нашей страны", - сказал он.
Ранее Центробанк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего все счета в нем были заморожены. Оппозиция внесла в парламент предложение об импичменте Пеньи из-за его предполагаемых связей с банком.
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