Президент Парагвая подал в отставку после краха банка Ueno Bank

Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку после краха банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он заявил в обращении к нации.

"Я принял решение подать в отставку с поста президента республики. Я это делаю, думая о стабильности нашей страны", - сказал он.

Ранее Центробанк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего все счета в нем были заморожены. Оппозиция внесла в парламент предложение об импичменте Пеньи из-за его предполагаемых связей с банком.