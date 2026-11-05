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    Президент Парагвая подал в отставку после краха банка Ueno Bank

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 20:29
    Президент Парагвая подал в отставку после краха банка Ueno Bank

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку после краха банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он заявил в обращении к нации.

    "Я принял решение подать в отставку с поста президента республики. Я это делаю, думая о стабильности нашей страны", - сказал он.

    Ранее Центробанк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего все счета в нем были заморожены. Оппозиция внесла в парламент предложение об импичменте Пеньи из-за его предполагаемых связей с банком.

    Сантьяго Пенья Парагвай
    Paraqvay prezidenti "Ueno Bank"ın iflasından sonra istefa verib
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