İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Rusiya və İran Rəşt - Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə sənədlər paketi imzalayıb

    Region
    • 05 noyabr, 2026
    • 20:28
    Rusiya və İran Rəşt - Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə sənədlər paketi imzalayıb

    Rusiya və İran Rəşt - Astara dəmir yolu xəttinin tikintisi layihəsi üzrə sənədlər paketi imzalayıblar.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Baş nazirinin müavini Andrey Nikitin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tehranda Rusiyanın "Kaspian servisez" təşkilatı və İranın CDTIC şirkəti qabaqlayıcı mühəndis-axtarış işlərinin aparılması üçün bütün marşrut boyu torpaq sahələrinə çıxışın təmin edilməsi haqqında protokol, eləcə də müqaviləyə əlavə saziş imzalayıblar.

    Nikitin bildirib ki, torpaq sahələri artıq təhvil verilib, bu isə mühəndis-axtarış işlərini davam etdirməyə və zəruri işlərin müddətini uzatmağa imkan verəcək.

    Cari ildə Rusiya mütəxəssisləri dayaq geodeziya şəbəkəsini qurub və aerofotoçəkiliş həyata keçiriblər. Hazırda hidrometeoroloji axtarışlar və topoqrafik çəkilişlər aparılır.

    Rəşt - Astara dəmir yolu sahəsi "Şimal - Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin əsas elementlərindən biridir və yüklərin Fars körfəzinə, daha sonra isə Cənubi Asiya ölkələrinə fasiləsiz çatdırılma marşrutunu təmin edəcək.

    Rəşt-Astara dəmir yolu Rusiya Federasiyası İran İslam Respublikası
    РФ и Иран подписали пакет документов по строительству ж/д Решт - Астара
    Russia and Iran sign documents on Rasht–Astara railway project
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