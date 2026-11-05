РФ и Иран подписали пакет документов по строительству ж/д Решт - Астара

Россия и Иран подписали пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт - Астара.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Андрей Никитин.

По его словам, в Тегеране российская организация "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам вдоль всей трассы для проведения опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту.

Никитин сообщил, что земельные участки уже переданы, что позволит продолжить инженерные изыскания и продлить сроки необходимых работ.

В текущем году российские специалисты построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. В настоящее время выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка.

Железнодорожный участок Решт - Астара является одним из ключевых элементов международного транспортного коридора "Север - Юг" и обеспечит непрерывный маршрут доставки грузов к Персидскому заливу и далее в страны Южной Азии.