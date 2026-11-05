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    РФ и Иран подписали пакет документов по строительству ж/д Решт - Астара

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 20:14
    РФ и Иран подписали пакет документов по строительству ж/д Решт - Астара

    Россия и Иран подписали пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт - Астара.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Андрей Никитин.

    По его словам, в Тегеране российская организация "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам вдоль всей трассы для проведения опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту.

    Никитин сообщил, что земельные участки уже переданы, что позволит продолжить инженерные изыскания и продлить сроки необходимых работ.

    В текущем году российские специалисты построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. В настоящее время выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка.

    Железнодорожный участок Решт - Астара является одним из ключевых элементов международного транспортного коридора "Север - Юг" и обеспечит непрерывный маршрут доставки грузов к Персидскому заливу и далее в страны Южной Азии.

    Андрей Никитин Железнодорожная линия Решт-Астара Россия Исламская Республика Иран
    Rusiya və İran Rəşt - Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə sənədlər paketi imzalayıb
    Russia and Iran sign documents on Rasht–Astara railway project
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