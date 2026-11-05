"Xocavənd" komandası "Zəfər naminə - Birlik Kuboku" futbol turnirinin qalibi olub
Futbol
- 05 noyabr, 2026
- 20:06
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Ağdamda futbol üzrə keçirilən "Zəfər naminə - Birlik Kuboku"nun qalibi müəyyənləşib.
"Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yarışda Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarını təmsil edən 8 komanda iştirak edib.
8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş yarışı 2 gün davam edən mübarizənin finalında "Xocavənd" və "Agro - Lid MMC" komandaları qarşılaşıb.
Gərgin idman mübarizəsilə keçən qarşılaşmanın yekununda 5:2 hesabı ilə qələbə qazanan "Xocavənd" komandası turnirin qalibi olub. Komandaya kubok təqdim edilib.
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