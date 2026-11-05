İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Xocavənd" komandası "Zəfər naminə - Birlik Kuboku" futbol turnirinin qalibi olub

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 20:06
    Xocavənd komandası Zəfər naminə - Birlik Kuboku futbol turnirinin qalibi olub

    Ağdamda futbol üzrə keçirilən "Zəfər naminə - Birlik Kuboku"nun qalibi müəyyənləşib.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yarışda Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarını təmsil edən 8 komanda iştirak edib.

    8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş yarışı 2 gün davam edən mübarizənin finalında "Xocavənd" və "Agro - Lid MMC" komandaları qarşılaşıb.

    Gərgin idman mübarizəsilə keçən qarşılaşmanın yekununda 5:2 hesabı ilə qələbə qazanan "Xocavənd" komandası turnirin qalibi olub. Komandaya kubok təqdim edilib.

    Futbol 8 Noyabr - Zəfər Günü Ağdam
    MiniBoss
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