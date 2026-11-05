İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Melaniya Tramp Oleşkidəki atəşkəsin davamlı sülhə doğru addım olacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 20:54
    Melaniya Tramp Oleşkidəki atəşkəsin davamlı sülhə doğru addım olacağına ümid edir

    ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp Ukraynanın Xerson vilayətinin Oleşki və qonşu rayonlarında müvəqqəti atəşkəsin Kiyev və Moskva arasında uzunmüddətli sülhün əldə olunmasına təkan verəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Ağ Evdə çıxışı zamanı deyib.

    "İndi biz Oleşkidə nümayiş etdirilən cəsarətdən istifadə edərək günahsız insanların çəkdiyi əzablara narahatlıq əsasında ortaq məxrəcə gəlməliyik", - o bildirib.

    ABŞ-nin birinci xanımın sözlərinə görə, təkcə müvəqqəti atəşkəsi təmin etmək deyil, həm də uzunmüddətli sülhə nail olmaq lazımdır.

    M. Tramp atəşkəsə hazırlığın bütün mərhələlərində iştirak etdiyini qeyd edib: minalardan təmizləmə planlarını, peyk görüntülərini öyrənib, yolların qiymətləndirilməsində və təxliyə marşrutlarının, xəstəxanalara, nəqliyyat vasitələrinə və dərmanlara çıxışın müzakirəsində iştirak edib.

    Onun sözlərinə görə, hər iki ölkə bu regionda atəşkəsin təşkili üçün yeganə vasitəçi kimi onunla əməkdaşlıq etməyə razılaşıb.

    M. Tramp, həmçinin ona I dərəcəli "Knyaginya Olqa" ordeninin təqdim edilməsinə görə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə və Ukrayna xalqına təşəkkür edib.

    ABŞ-nin birinci xanımı bildirib ki, Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti olmadan Oleşkidə atəşkəs mümkün olmazdı. O, əldə olunan əməkdaşlığın hərtərəfli sülh prosesinin irəliləməsi üçün təməl olacağına ümid etdiyini vurğulayıb.

    "Bu tarixi an başa çatdıqdan sonra mən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə şəxsi məktublar yazdım", - M. Tramp, məktubları iki ölkənin nümayəndələrinə təqdim edərək bildirib.

    Melaniya Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski Vladimir Putin
    Мелания Трамп выразила надежду, что перемирие в Олешках станет шагом к прочному миру
    MiniBoss
    MiniBoss

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