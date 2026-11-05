Мелания Трамп выразила надежду, что перемирие в Олешках станет шагом к прочному миру

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что временное прекращение огня в Олешках и соседних районах Херсонской области Украины послужит импульсом для достижения долгосрочного мира между Киевом и Москвой.

Как сообщает Report, об этом она заявила во время выступления в Белом доме до начала встречи с делегациями РФ и Украины.

"Теперь мы должны использовать мужество, проявленное в Олешках, чтобы найти точки соприкосновения, руководствуясь общей заботой о страданиях невинных людей", - сказала она.

По ее словам, необходимо не просто обеспечить временное прекращение огня, а добиться долгосрочного мира.

Мелания Трамп отметила, что принимала участие во всех этапах подготовки перемирия: изучала планы по разминированию, спутниковые снимки, участвовала в оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспортным средствам и медикаментам.

По ее словам, обе страны согласились взаимодействовать с ней в качестве единственного посредника для организации прекращения огня в данном регионе.

Она также поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины за вручение ей ордена княгини Ольги I степени.

Первая леди США заявила, что прекращение огня в Олешках было бы невозможно без взаимодействия президентов России и Украины. Она выразила надежду, что достигнутое сотрудничество станет основой для продвижения всеобъемлющего мирного процесса.

"По завершении этого исторического момента я написала личные письма (президенту РФ Владимиру) Путину и (президенту Украины Владимиру) Зеленскому", - сказала она, передав письма представителям двух стран.