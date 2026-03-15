    Fransa siyasətinə təsir edən yerli seçkilər keçirilir

    Fransa siyasətinə təsir edən yerli seçkilər keçirilir

    Fransa xalqı gələn il keçiriləcək prezident seçkilərindən əvvəl ən vacib hadisə hesab edilən bələdiyyə seçkilərinin birinci turunda səs verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 35.000 kənd və qəsəbədə merlər və bələdiyyə məclis üzvlərinin səsverməsi təhlükəsizlik, mənzil və tullantıların utilizasiyası da daxil olmaqla yerli məsələlərə yönəlib və milli seçkilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.

    Birinci tur üçün ümumilikdə siyahılarda 904 min 42 namizəd yer alır. Seçki keçirilməyəcək 68 kommunada isə bələdiyyələrin idarə olunması üçün xüsusi nümayəndə heyəti təyin ediləcək.

    Lakin ardıcıl iki bazar günü, xüsusən də böyük şəhərlərdə keçiriləcək bu iki turlu səsvermə, 2027-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində Fransanın getdikcə parçalanmış siyasi mənzərəsində partiya strategiyaları və ittifaqları haqqında nələri aşkar edə biləcəyi baxımından diqqətlə təhlil ediləcək.

    Bu yarışın əsas epizodlarından biri Paris meri vəzifəsi uğrunda mübarizədir. Makron hökumətində mədəniyyət naziri və əvvəllər Nikola Sarkozinin dövründə ədliyyə naziri vəzifələrində çalışmış sağçı Rəşidə Dati 25 ildir paytaxtda hakimiyyətdə olan solçu qüvvələrdən Parisi qoparmağa çalışır.

    Xatırladaq ki, Emmanuel Makronun iki prezidentlik müddəti gələn il başa çatır və Avropa İttifaqının ikinci ən böyük iqtisadiyyatının prezidentliyi üçün hansı namizədlərin mübarizə aparacağı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır.

    Qeyd edək ki, ikinci tur 22 martda keçiriləcək.

    Франция голосует на местных выборах, считающихся важным индикатором президентской кампании
    France votes in local elections seen as crucial indicator for presidential poll

