Франция голосует на местных выборах, считающихся важным индикатором президентской кампании

Во Франции голосуют в первом туре муниципальных выборов, которые считаются важнейшим мероприятием накануне президентских выборов следующего года.

Как передает Report, об этом сообщил Guardian.

Отмечается, что голосование за мэров и муниципальных советников в 35 000 деревень, городков и городов сосредоточено на местных вопросах, включая безопасность, жилье и вывоз мусора, и существенно отличается от общенациональных выборов.

Однако это двухтуровое голосование, проходящее два воскресенья подряд, - особенно в крупных городах, - будет тщательно анализироваться с точки зрения того, что оно может показать о партийных стратегиях и союзах во все более фрагментированном политическом ландшафте Франции перед президентской гонкой 2027 года.

Одним из ключевых эпизодов этой гонки - борьба за пост мэра Парижа. Представительница правых Рашида Дати, занимавшая пост министра культуры в правительстве Макрона, а ранее министра юстиции при Николя Саркози, стремится отобрать Париж у левых, которые удерживают власть в столице уже 25 лет.

Напомним, что два президентских срока Эмманюэля Макрона заканчиваются в следующем году, и пока сохраняется неопределенность относительно того, какие кандидаты будут баллотироваться на пост президента второй по величине экономики Евросоюза.