Türkiyə və Azərbaycanın diplomatları Suriyada görüşüblər
Xarici siyasət
- 15 mart, 2026
- 16:01
Türkiyənin Suriyadakı səfiri Nuh Yılmaz və Azərbaycanın Dəməşqdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov arasında görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türkiyənin Suriyadakı səfirliyinin "X"dəki hesabında yayılıb.
Qeyd edilib ki, görüş zamanı bölgədəki siyasi və hərbi proseslər müzakirə olunub.
Büyükelçi Dr. @nuhyilmaz, Azerbaycan’ın Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sayın Elnur Shahhuseynov ile biraraya geldi. Görüşmede bölgedeki siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı.@AZEmbassySyria pic.twitter.com/gZ36oMZPRL— Türkiye in Syria (@TC_Sam_BE) March 15, 2026
