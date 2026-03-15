Дипломаты Турции и Азербайджана встретились в Сирии
Внешняя политика
- 15 марта, 2026
- 16:10
Нух Йылмаз Эльнур Шахгусейнов Сирия
Состоялась встреча между послом Турции в Сирии Нухом Йылмазом и временным поверенным в делах посольства Азербайджана в Дамаске Эльнуром Шахгусейновым.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства Турции в Сирии в X.
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены политические и военные процессы в регионе.
