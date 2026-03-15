    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İranın 153 səhiyyə müəssisəsi zərbələrə məruz qalıb, ölən və yaralananlar var

    İranın 153 səhiyyə müəssisəsi zərbələrə məruz qalıb, ölən və yaralananlar var

    ABŞ ilə İsrailin hücumları nəticəsində İranda 153 səhiyyə müəssisəsinə ziyan dəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    "Araşdırmalar göstərir ki, son hadisələr zamanı ölkənin səhiyyə şəbəkəsində 153 səhiyyə müəssisəsinə ziyan dəyib",- məlumatda bildirilib və qeyd olunub ki, ən çox ziyan dəymiş müəssisələr Kirmanşah və İsfahanda yerləşir:

    "Bu hadisələrdə 10 nəfər həyatını itirib (3 nəfər işçilərdən və 7 nəfər ümumi əhalidən) və 248 nəfər yaralanıb.

    İran Kirmanşah Tibb müəssisəsi İsfahan Hava zərbələri
    При ударах США и Израиля по Ирану повреждены 153 медучреждения

