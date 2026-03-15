İranın 153 səhiyyə müəssisəsi zərbələrə məruz qalıb, ölən və yaralananlar var
Region
- 15 mart, 2026
- 15:21
ABŞ ilə İsrailin hücumları nəticəsində İranda 153 səhiyyə müəssisəsinə ziyan dəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
"Araşdırmalar göstərir ki, son hadisələr zamanı ölkənin səhiyyə şəbəkəsində 153 səhiyyə müəssisəsinə ziyan dəyib",- məlumatda bildirilib və qeyd olunub ki, ən çox ziyan dəymiş müəssisələr Kirmanşah və İsfahanda yerləşir:
"Bu hadisələrdə 10 nəfər həyatını itirib (3 nəfər işçilərdən və 7 nəfər ümumi əhalidən) və 248 nəfər yaralanıb.
