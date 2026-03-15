При ударах США и Израиля по Ирану повреждены 153 медучреждения
- 15 марта, 2026
- 15:09
В результате ударов США и Израиля в Иране ущерб нанесен 153 медицинским учреждениям.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
"По предварительной информации, в ходе последних ударов ущерб был нанесен 153 медицинским учреждениям системы здравоохранения страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольший ущерб получили учреждения, расположенные в Керманшахе и Исфахане.
"В результате этих ударов погибли 10 человек (3 медработника и 7 мирных жителей), 248 человек получили ранения", - отмечает агентство.
15:09
При ударах США и Израиля по Ирану повреждены 153 медучрежденияВ регионе
