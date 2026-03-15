При ударах США и Израиля по Ирану повреждены 153 медучреждения

    • 15 марта, 2026
    В результате ударов США и Израиля в Иране ущерб нанесен 153 медицинским учреждениям.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    "По предварительной информации, в ходе последних ударов ущерб был нанесен 153 медицинским учреждениям системы здравоохранения страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольший ущерб получили учреждения, расположенные в Керманшахе и Исфахане.

    "В результате этих ударов погибли 10 человек (3 медработника и 7 мирных жителей), 248 человек получили ранения", - отмечает агентство.

    İranın 153 səhiyyə müəssisəsi zərbələrə məruz qalıb, ölən və yaralananlar var
