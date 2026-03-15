İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    "Qırmızı bülleten" ilə axtarılan 32 nəfər Türkiyəyə ekstradisiya olunub

    • 15 mart, 2026
    • 16:26
    Qırmızı bülleten ilə axtarılan 32 nəfər Türkiyəyə ekstradisiya olunub

    Türkiyəyə 72 cinayətkar ekstradisiya olunub, onlardan 32-si "qırmızı bülleten" ilə, 40-ı isə milli səviyyədə axtarışda olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "X"dəki hesabında yayılıb.

    Bildirilib ki, Türkiyəyə ekstradisiya olunanlardan 54-ü Gürcüstan, 9-u Almaniya, 2-si Monteneqroda olub. "Argentina, Kolumbiya, İraq, Rusiya, İsveç, Şimali Kipr Türk Respublikası və Bolqarıstanın isə hərəsindən 1 nəfər Türkiyəyə gətirilib",- DİN-in məlumatında qeyd olunub.

    Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi Qırmızı bülletenlə axtarış interpol
    32 человека, разыскиваемые по "красному бюллетеню", экстрадированы в Турцию

