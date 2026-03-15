32 человека, разыскиваемые по "красному бюллетеню", экстрадированы в Турцию
- 15 марта, 2026
- 16:30
Министерство внутренних дел Турции сообщило, что в страну были экстрадированы 72 преступника, из которых 32 находились в розыске по линии Интерпола по "красному бюллетеню", а 40 - в национальном розыске.
Как сообщает Report, эта информация была опубликована на странице МВД Турции в соцсети X.
Согласно сообщению, среди экстрадированных в Турцию 54 человека находились в Грузии, 9 - в Германии, 2 - в Черногории.
"Из Аргентины, Колумбии, Ирака, России, Швеции, Турецкой Республики Северного Кипра и Болгарии в Турцию был доставлен по одному человеку", - говорится в сообщении МВД.
🔴 Kırmızı Bültenle Aradığımız 32,— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 15, 2026
Toplam 72 suçlu; Gürcistan(54), Almanya(9), Karadağ(2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.
🔴 Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede…