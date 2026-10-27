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    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением

    Азербайджан рассчитывает на новый правовой документ с Евросоюзом, который отразит углубление двустороннего партнерства, а также на расширение практического сотрудничества в энергетике, транспортной связанности и постконфликтном восстановлении.

    Как сообщает европейское бюро Report, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фарид Шафиев в Брюсселе на форуме "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе, организованном совместно ЦАМОМ.

    "Такая концентрация визитов руководителей европейских институтов в течение одного года говорит сама за себя. Она отражает общее понимание того, что наше партнерство имеет значение и сегодня оно важнее, чем всего несколько лет назад", - отметил Шафиев.

    Он также подчеркнул значение транспортной связанности, в частности проекта TRIPP (Маршрут Трампа) и развития Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию через Каспийское море и Южный Кавказ.

    "Связанность создает взаимозависимость, а взаимозависимость формирует общую заинтересованность в стабильности", - отметил глава AIR Center.

    По словам Шафиева, Евросоюз также может внести вклад в постконфликтное восстановление, гуманитарное разминирование и восстановление железнодорожного сообщения с Нахчываном.

    Отдельно он назвал энергетику важной опорой отношений Азербайджана и ЕС, подчеркнув, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный поставщик природного газа в Европу.

    По его словам, дальнейшее сотрудничество должно охватывать как углеводороды, которые останутся частью энергетического баланса Европы в ближайшие годы, так и возобновляемые источники энергии и создание зеленого энергетического коридора между Каспийским регионом и европейским рынком.

    Фарид Шафиев Каспийское море Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Отношения Азербайджан-ЕС Средний коридор Маршрут Трампа (TRIPP)
    Fərid Şəfiyev: Azərbaycan və Aİ tərəfdaşlığın dərinləşməsini yeni sazişlə möhkəmləndirməlidir
    Farid Shafiyev: Azerbaijan and EU should formalize deepening partnership with new agreement
    44 filmi
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