FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров

Снижение среднего веса пассажиров на 10% из-за препарата для похудения класса GLP-1 может помочь четырем крупнейшим авиакомпаниям США экономить до $580 млн в год.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Financial Times.

В материале говорится о том, что снижение среднего веса 178 пассажиров на 10% на борту условного Boeing 737 Max 8 позволило бы уменьшить взлетную массу самолету на 2%, что потенциально могло бы привести к снижению расходов на топливо.

Как отмечает издание, авиакомпании идут на любые меры для снижения массы бортов - убирают оливки из блюд, используют более легкую посуду и облегчают тележки для напитков. Когда United Airlines начала печатать бортовой журнал на более тонкой бумаге, экономия топлива составила почти $300 тыс. в год.

Отмечается, что подобная экономия становится весомым фактором, особенно на фоне высоких цен на топливо. Авиакомпании могут использовать высвободившийся резерв массы для перевозки коммерческих грузов, тарифы на которые резко выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке. Однако у тренда есть и обратная сторона - принимающие препараты для похудения люди покупают меньше снеков и газировки на борту, которые раньше приносили перевозчикам ощутимую дополнительную прибыль.