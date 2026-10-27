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    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным

    Азербайджан считает изменение Конституции Армении ключевым условием для подписания мирного соглашения между двумя странами, и это требование нельзя считать чрезмерным.

    Как сообщает европейское бюро Report, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фарид Шафиев на форуме аналитических центров Азербайджана и Евросоюза в брюссельском Институте Эгмонта.

    "Конституционная ясность не является препятствием для мира. Это основа, на которой строится прочный мир. Договор не может сосуществовать с конституцией, которая ему противоречит", - сказал Шафиев.

    По его словам, текст мирного соглашения между Баку и Ереваном уже согласован, однако для его подписания Армении необходимо устранить положение конституции, которые содержат территориальные претензии к Азербайджану.

    "Некоторые считают это чрезмерным требованием. Однако я призвал бы наших европейских друзей обратиться к собственному опыту мирного урегулирования", - подчеркнул он.

    В качестве примера Шафиев привел Белфастское соглашение, сопровождавшееся изменениями в конституции Ирландии, а также Северную Македонию, которая изменила конституцию в рамках урегулирования спора с Грецией.

    По его словам, Азербайджан и Армения способны вести переговоры напрямую, без посредничества третьих сторон: "Азербайджан не добивается посредничества третьих сторон. Две страны продемонстрировали, что могут вести прямые переговоры и добиваться результатов".

    При этом он подчеркнул, что имеется противодействие мирному процессу со стороны некоторых политических кругов, в том числе, представителей армянской диаспоры в Европе. В связи с этим Шафиев выразил надежду, что они не смогут сорвать нынешнюю возможность для нормализации.

    "В конечном счете ответственность лежит на правительствах двух стран, однако помощь и содействие в обозначенных направлениях также очень важны", - отметил он.

    Фарид Шафиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Fərid Şəfiyev: Azərbaycanın Ermənistana konstitusiya tələbi ifrat deyil
    44 filmi
    44 filmi

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