Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
- 27 октября, 2026
- 13:24
Будьте в курсе главных новостей!
Для противодействия расизму в глобальной цифровой среде необходимо создавать новые инструменты и совершенствовать уже существующие.
Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник австралийского Университета Дикина Эммануэль Илиас на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.
По словам эксперта, борьбу с расизмом в цифровом пространстве необходимо расширять, уделяя особое внимание устранению стереотипов и предубеждений.
"Для этого следует повышать культурную осведомленность. Расизм и дискриминация являются серьезной проблемой, поэтому необходимо принимать проактивные меры", - отметил он.
Илиас подчеркнул, что эти вопросы следует учитывать при совершенствовании инструментов искусственного интеллекта.
"Заблаговременные меры будут более эффективными. В противном случае цифровой раскол неизбежен", - предупредил эксперт.