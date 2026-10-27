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    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом

    Kультурная политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом

    Для противодействия расизму в глобальной цифровой среде необходимо создавать новые инструменты и совершенствовать уже существующие.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник австралийского Университета Дикина Эммануэль Илиас на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По словам эксперта, борьбу с расизмом в цифровом пространстве необходимо расширять, уделяя особое внимание устранению стереотипов и предубеждений.

    "Для этого следует повышать культурную осведомленность. Расизм и дискриминация являются серьезной проблемой, поэтому необходимо принимать проактивные меры", - отметил он.

    Илиас подчеркнул, что эти вопросы следует учитывать при совершенствовании инструментов искусственного интеллекта.

    "Заблаговременные меры будут более эффективными. В противном случае цифровой раскол неизбежен", - предупредил эксперт.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Искусственный интеллект (ИИ) Расизм
    Qlobal rəqəmsal mühitdə irqçiliklə mübarizə alətlərinin təkmilləşdirilməsi təklif olunub
    Expert calls for new tools to combat digital racism
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