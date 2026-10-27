Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом

Для противодействия расизму в глобальной цифровой среде необходимо создавать новые инструменты и совершенствовать уже существующие.

Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник австралийского Университета Дикина Эммануэль Илиас на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По словам эксперта, борьбу с расизмом в цифровом пространстве необходимо расширять, уделяя особое внимание устранению стереотипов и предубеждений.

"Для этого следует повышать культурную осведомленность. Расизм и дискриминация являются серьезной проблемой, поэтому необходимо принимать проактивные меры", - отметил он.

Илиас подчеркнул, что эти вопросы следует учитывать при совершенствовании инструментов искусственного интеллекта.

"Заблаговременные меры будут более эффективными. В противном случае цифровой раскол неизбежен", - предупредил эксперт.