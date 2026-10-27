Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира

    Государственная политика Туркменистана направлена на сохранение национальных ценностей и их передачу будущим поколениям.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Туркменистана Гурбанмырат Мырадалиев на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    По его словам, важную роль в сохранении национальных ценностей играют образование и вовлечение молодежи в общественную деятельность.

    "Молодые люди участвуют в экологических инициативах, восстановлении памятников культуры и туристических проектах", - отметил министр.

    Он также подчеркнул, что приверженность Туркменистана статусу постоянного нейтралитета позволяет стране последовательно развивать дружественные отношения с государствами мира и авторитетными международными организациями, создавая основу для мирного сотрудничества и диалога.

    "Культурное разнообразие укрепляет общество, когда каждый человек чувствует уважение к своему языку, наследию и самобытности", - сказал Мырадалиев.

    По его словам, культура помогает народам лучше понимать друг друга, укрепляет доверие и создает основу для мира и устойчивого развития.

    "Межкультурный диалог - это постоянная совместная работа во имя мира, сплоченности и общего будущего. Благодарю организаторов за приглашение и выражаю уверенность, что решения нашего форума внесут практический вклад в укрепление мостов между народами", - добавил он.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Туркменистан
    Mıradaliyev: Mədəniyyətlərarası dialoq sülh naminə daimi iş tələb edir
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