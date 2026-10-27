Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира

Государственная политика Туркменистана направлена на сохранение национальных ценностей и их передачу будущим поколениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Туркменистана Гурбанмырат Мырадалиев на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

По его словам, важную роль в сохранении национальных ценностей играют образование и вовлечение молодежи в общественную деятельность.

"Молодые люди участвуют в экологических инициативах, восстановлении памятников культуры и туристических проектах", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что приверженность Туркменистана статусу постоянного нейтралитета позволяет стране последовательно развивать дружественные отношения с государствами мира и авторитетными международными организациями, создавая основу для мирного сотрудничества и диалога.

"Культурное разнообразие укрепляет общество, когда каждый человек чувствует уважение к своему языку, наследию и самобытности", - сказал Мырадалиев.

По его словам, культура помогает народам лучше понимать друг друга, укрепляет доверие и создает основу для мира и устойчивого развития.

"Межкультурный диалог - это постоянная совместная работа во имя мира, сплоченности и общего будущего. Благодарю организаторов за приглашение и выражаю уверенность, что решения нашего форума внесут практический вклад в укрепление мостов между народами", - добавил он.