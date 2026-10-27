Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
- 27 октября, 2026
- 13:24
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Государственная политика Туркменистана направлена на сохранение национальных ценностей и их передачу будущим поколениям.
Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Туркменистана Гурбанмырат Мырадалиев на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.
По его словам, важную роль в сохранении национальных ценностей играют образование и вовлечение молодежи в общественную деятельность.
"Молодые люди участвуют в экологических инициативах, восстановлении памятников культуры и туристических проектах", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что приверженность Туркменистана статусу постоянного нейтралитета позволяет стране последовательно развивать дружественные отношения с государствами мира и авторитетными международными организациями, создавая основу для мирного сотрудничества и диалога.
"Культурное разнообразие укрепляет общество, когда каждый человек чувствует уважение к своему языку, наследию и самобытности", - сказал Мырадалиев.
По его словам, культура помогает народам лучше понимать друг друга, укрепляет доверие и создает основу для мира и устойчивого развития.
"Межкультурный диалог - это постоянная совместная работа во имя мира, сплоченности и общего будущего. Благодарю организаторов за приглашение и выражаю уверенность, что решения нашего форума внесут практический вклад в укрепление мостов между народами", - добавил он.