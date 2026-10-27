Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений

    Женщины по-прежнему остаются за рамками процессов принятия решений и сталкиваются с неравными условиями по сравнению с мужчинами.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Оса Регнер на специальной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й министерской встречи в рамках Бакинского процесса. Сессия была посвящена укреплению глобального взаимодействия в межкультурном диалоге в эпоху искусственного интеллекта.

    По ее словам, неравенство связано в том числе с общественными стереотипами и условиями. Регнер подчеркнула, что женщины вносят значительный вклад в развитие культуры: они составляют большинство среди учителей, библиотекарей и журналистов во многих странах, работают в сфере туризма, а также выступают в качестве ученых и исследователей.

    Она также привела результаты совместного исследования ЮНЕСКО и Международного центра журналистов: три четверти участвовавших в нем женщин-журналисток сталкивались с онлайн-насилием. В результате 45% из них ограничили свою активность в социальных сетях.

    В завершение Регнер поблагодарила президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана и Министерство культуры за высокий уровень организации мероприятия.

    ИСЕСКО Бакинский процесс VII Всемирный форум межкультурного диалога
    UNESCO rəsmisi: Qadınlar qərarvermə prosesindən kənarda qalır
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