Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений

Женщины по-прежнему остаются за рамками процессов принятия решений и сталкиваются с неравными условиями по сравнению с мужчинами.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Оса Регнер на специальной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й министерской встречи в рамках Бакинского процесса. Сессия была посвящена укреплению глобального взаимодействия в межкультурном диалоге в эпоху искусственного интеллекта.

По ее словам, неравенство связано в том числе с общественными стереотипами и условиями. Регнер подчеркнула, что женщины вносят значительный вклад в развитие культуры: они составляют большинство среди учителей, библиотекарей и журналистов во многих странах, работают в сфере туризма, а также выступают в качестве ученых и исследователей.

Она также привела результаты совместного исследования ЮНЕСКО и Международного центра журналистов: три четверти участвовавших в нем женщин-журналисток сталкивались с онлайн-насилием. В результате 45% из них ограничили свою активность в социальных сетях.

В завершение Регнер поблагодарила президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана и Министерство культуры за высокий уровень организации мероприятия.