Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
Fərdi
- 15 mart, 2026
- 15:54
Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, son yarış günü daha 3 çəki dərəcəsində qaliblərin adlarına aydınlıq gəlib.
Qasım İsmayılov 79 kq çəki dərəcəsində toplamda 291 kq (126 kq+165 kq) nəticə ilə birinci olub.
Akif Abdullayev 88 kq çəki dərəcəsində toplamda 321 kq (146 kq+175 kq) nəticə ilə qızıl medala layiq görülüb.
Məmməd Əhmədzadə 94 kq çəki dərəcəsində toplamda 296 kq (135 kq + 165 kq) nəticə ilə qələbəni bayram edib.
