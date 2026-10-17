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    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib

    Sənaye
    • 17 oktyabr, 2026
    • 17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 2 281 kq qızıl, 2 813,8 kq gümüş istehsal edilib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Qızıl istehsalı 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 2,9 %, gümüş istehsalı isə 5,7 % azalıb.

    Ötən 9 ay ərzində Azərbaycanda mis konsentratının istehsalı 14 494,8 ton olub ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 5,2 dəfə çoxdur.

    Bu ilin oktyabrın 1-nə olan məlumata görə, ölkədə 251,5 kq qızıl, 706,1 kq gümüş ehtiyatı yaranıb. Mis konsentratının ehtiyatı isə 1 536,2 ton təşkil edib.

    Qızıl istehsalı Gümüş istehsalı mis konsentratı Dövlət Statistika Komitəsi
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