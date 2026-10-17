İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2026
    • 17:53
    Premyer Liqa: Sabah səfərdə Qəbələyə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Sabah" səfərdə "Qəbələ" ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan matçda qonaqlar 4:0 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Qolları Abdulla Xaybulayev (45+2), Aleksey İsayev (74, 90+3) və Coy Lens Mikels (88) vurublar.

    Hazırda "Sabah" 19 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 4 xala malik "Qəbələ" isə onuncudur.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Şəfa"nı (3:2), "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib.

    Azərbaycan Premyer Liqası Sabah FK Qəbələ FK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:21
    Fransada etirazçılar Lill meriyasının binasını talan ediblər
    Digər ölkələr
    20:09
    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb
    Region
    19:50
    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb
    Region
    19:39
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla, 325 nəfər öldürülüb
    Daxili siyasət
    19:33
    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb
    Region
    19:24
    İran ordusu: Oman dənizində zədələnmiş neft tankerlərinin sayı artır
    Region
    19:11
    Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdır
    Digər ölkələr
    19:10
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib
    Region
    19:08
    İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti