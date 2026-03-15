Определились победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике

Подведены итоги чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике

Как сообщает Report, в последний соревновательный день определились победители еще в трех весовых категориях.

В весовой категории до 79 кг первое место занял Гасым Исмайылов с общим результатом 291 кг (126 кг + 165 кг).

В весовой категории до 88 кг золотой медали удостоился Акиф Абдуллаев с результатом 321 кг (146 кг + 175 кг).

В весовой категории до 94 кг победу отпраздновал Мамед Ахмедзаде, показав в сумме 296 кг (135 кг + 165 кг).