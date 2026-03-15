Определились победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике
Подведены итоги чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике
Как сообщает Report, в последний соревновательный день определились победители еще в трех весовых категориях.
В весовой категории до 79 кг первое место занял Гасым Исмайылов с общим результатом 291 кг (126 кг + 165 кг).
В весовой категории до 88 кг золотой медали удостоился Акиф Абдуллаев с результатом 321 кг (146 кг + 175 кг).
В весовой категории до 94 кг победу отпраздновал Мамед Ахмедзаде, показав в сумме 296 кг (135 кг + 165 кг).
Последние новости
16:10
Дипломаты Турции и Азербайджана встретились в СирииВнешняя политика
16:00
Фото
Определились победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетикеИндивидуальные
15:55
СМИ: Обломки ракеты попали в резиденцию консула США в ИерусалимеДругие страны
15:40
Явка на референдуме в Казахстане составила 64,43% – ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
15:32
Пашинян: Армянская оппозиция полностью состоит из иностранных эмиссаровВ регионе
15:30
Турция работает над ракетной программой с дальностью 2 тысячи километровВ регионе
15:19
В США пригрозили ограничить трансляцию новостей из-за "мистификаций" о войне с ИраномДругие страны
15:11
Видео
Министр: Беспилотники турецкого производства охватывают 65% мирового рынкаВ регионе
15:09