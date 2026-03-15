İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Yalan xəbərlərə görə ABŞ-də bəzi kanallar bağlana bilər

    Yalan xəbərlərə görə ABŞ-də bəzi kanallar bağlana bilər

    ABŞ-nin Federal Rabitə Komissiyasının (FRK) sədri Brendan Karr bildirib ki, xəbərləri təhrif edən, hadisələrin çaşdırıcı şəkildə yayan aparıcı xəbər kanallarının tezlik spektrindən istifadə lisenziyaları ləğv edilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Brendan Karr sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Feyk xəbərləri işıqlandıran yayımçıların lisenziyalarının müddəti bitməmiş vəziyyəti düzəltmək üçün şansı var. Qanun aydındır. Yayımçılar ictimai maraqlar naminə fəaliyyət göstərməlidirlər və əgər bunu etməsələr, öz lisenziyalarını itirəcəklər", - o bildirib.

    Karr nümunə kimi Trampın "Truth Social" saytındakı paylaşımından sitat gətirib. Həmin paylaşımda Tramp İrandakı hadisələrin çaşdırıcı şəkildə işıqlandırılmasından şikayətlənib.

    "Növbəti dəfə feyk media Səudiyyə Ərəbistanının hava limanında vurulan və daha heç kimə lazım olmayan beş yanacaqdolduran təyyarə haqqında başlıqla qəsdən çaşqınlıq yaradır", - Tramp yazıb.

    В США пригрозили ограничить трансляцию новостей из-за "мистификаций" о войне с Ираном

    Yalan xəbərlərə görə ABŞ-də bəzi kanallar bağlana bilər

