    В США пригрозили ограничить трансляцию новостей из-за "мистификаций" о войне с Ираном

    • 15 марта, 2026
    • 15:19
    В США пригрозили ограничить трансляцию новостей из-за мистификаций о войне с Ираном

    Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр заявил, что может аннулировать лицензии на использование частотного спектра у ведущих новостных каналов" распространяющих "мистификации и искажения новостей", вводящее в заблуждение освещение событий.

    Как передает Report, об этом Брендан Карр написал в социальных сетях.

    "У вещателей, распространяющих фейковые новости, есть шанс исправить ситуацию до истечения срока действия их лицензий. Закон ясен. Вещатели должны действовать в общественных интересах, и они потеряют свои лицензии, если этого не сделают", - заявил он.

    В качестве примера в своем посте Карр скопировал сообщение Трампа на сайте Truth Social, в котором тот жаловался на "вводящее в заблуждение" освещение событий в Иране.

    "В очередной раз фейковые СМИ намеренно вводят в заблуждение заголовком о пяти самолетах-заправщиках, якобы сбитых в аэропорту Саудовской Аравии и больше никому не нужных", - написал Трамп в Truth Social.

