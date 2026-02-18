İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 12:33
    Barselonanın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    İspaniyanın "Barselona" klubu heyətinə yeni sol cinah müdafiəçisi cəlb etmək niyyətindədir.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisinin baş məşqçisi Hans-Diter Flik bu mövqeyə yeni futbolçu alınmasını istəyib.

    Son ölkə çempionu hazırda üç oyunçunun namizədliyini nəzərdən keçirir. Bunlar Almaniyanın "Bayer 04" komandasında çıxış edən Alexandro Qrimaldo, Dortmund "Borussiya"sından Daniel Svensson və İtaliyanın "Napoli" klubundan Miqel Qutyerresdir.

    "Barselona" cari mövsüm başa çatandan sonra bu müdafiəçilərdən birini heyətinə qatmağa çalışacaq.

    Barselona klubu Futbol xəbərləri Müdafiəçi transferi Hans-Diter Flik

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti