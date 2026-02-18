"Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb
Futbol
18 fevral, 2026
- 12:33
İspaniyanın "Barselona" klubu heyətinə yeni sol cinah müdafiəçisi cəlb etmək niyyətindədir.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisinin baş məşqçisi Hans-Diter Flik bu mövqeyə yeni futbolçu alınmasını istəyib.
Son ölkə çempionu hazırda üç oyunçunun namizədliyini nəzərdən keçirir. Bunlar Almaniyanın "Bayer 04" komandasında çıxış edən Alexandro Qrimaldo, Dortmund "Borussiya"sından Daniel Svensson və İtaliyanın "Napoli" klubundan Miqel Qutyerresdir.
"Barselona" cari mövsüm başa çatandan sonra bu müdafiəçilərdən birini heyətinə qatmağa çalışacaq.
