Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Вэнс заявил о "красных линиях" в переговорах с Ираном

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 01:16
    Вэнс заявил о красных линиях в переговорах с Ираном

    США установили ряд "красных линий" в переговорах с Ираном.

    Как передает Report, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

    "У Соединенных Штатов есть определенные "красные линии". Наш главный интерес здесь: не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие", - сказал он.

    По словам вице-президента, США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве.

    Ранее портал Axios сообщал, что Пентагон за последние 24 часа перебросил на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

    Джей Ди Вэнс Иран США переговоры вице-президент
    Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıb
    Ты - Король

    Последние новости

    01:39

    СМИ: Переговоры между США, Украиной и РФ в Женеве "застряли"

    Другие страны
    01:16

    Вэнс заявил о "красных линиях" в переговорах с Ираном

    Другие страны
    00:47

    Президент Ирана: Переговоры с США ведутся при координации Хаменеи

    В регионе
    00:33

    Axios: США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей

    Другие страны
    00:09

    Новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении назначена Сату Койву

    В регионе
    23:53

    Парламент Перу определит нового президента 18 февраля

    Другие страны
    23:38

    Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" разгромил "Ювентус" в первом матче плей-офф

    Футбол
    23:25

    Зеленский: Украинская общественность не позволит отдать РФ оккупированные территории

    Другие страны
    23:13

    В бакинском поселке УПД-НЗС будут перебои с водоснабжением

    Инфраструктура
    Лента новостей