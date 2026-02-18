Вэнс заявил о "красных линиях" в переговорах с Ираном
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 01:16
США установили ряд "красных линий" в переговорах с Ираном.
Как передает Report, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.
"У Соединенных Штатов есть определенные "красные линии". Наш главный интерес здесь: не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие", - сказал он.
По словам вице-президента, США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве.
Ранее портал Axios сообщал, что Пентагон за последние 24 часа перебросил на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.
