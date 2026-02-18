KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları "dalana dirənib"
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 02:34
Rusiyaya‑Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatdırılması üzrə Cenevrədə aparılan danışıqlar "dalana dirənib".
"Report"un "Axios" portalının jurnalisti Barak Ravidə istinadən məlumatına görə, bunu iki mənbə təsdiqləyib.
Onun sözlərinə görə, buna səbəb Rusiya nümayəndə heyətinin yeni rəhbəri, prezidentin köməkçisi Vladimir Medinskinin mövqeyi olub.
"İki məlumatlı mənbə mənə bildirdi ki, Cenevrədə siyasi qrupun danışıqları "dalana dirənib". Mənbələr qeyd ediblər ki, buna səbəb Rusiyanın yeni baş danışıqçısı Vladimir Medinskinin irəli sürdüyü mövqelərdir", – Ravid "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Xatırladaq ki, görüş 17 fevralda baş tutub. Rusiya KİV-ləri danışıqların "çox gərgin" keçdiyini bildiriblər.
Son xəbərlər
03:08
BMT-nin xüsusi iclasında Azərbaycanın aqrar sistemlərin modernləşdirilməsi siyasətindən bəhs olunubXarici siyasət
02:34
KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları "dalana dirənib"Digər ölkələr
02:06
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:41
Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıbDigər ölkələr
01:13
"Axios": ABŞ Yaxın Şərqə 50-dən çox qırıcı təyyarə yerləşdiribDigər ölkələr
00:57
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər bura 1828-1829-cu illərdə İrandan köçürülüb"Daxili siyasət
00:36
Peru parlamenti yeni prezidenti fevralın 18-də seçəcəkDigər ölkələr
00:14
Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilibRegion
00:04