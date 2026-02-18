İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları "dalana dirənib"

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 02:34
    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları dalana dirənib

    Rusiyaya‑Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatdırılması üzrə Cenevrədə aparılan danışıqlar "dalana dirənib".

    "Report"un "Axios" portalının jurnalisti Barak Ravidə istinadən məlumatına görə, bunu iki mənbə təsdiqləyib.

    Onun sözlərinə görə, buna səbəb Rusiya nümayəndə heyətinin yeni rəhbəri, prezidentin köməkçisi Vladimir Medinskinin mövqeyi olub.

    "İki məlumatlı mənbə mənə bildirdi ki, Cenevrədə siyasi qrupun danışıqları "dalana dirənib". Mənbələr qeyd ediblər ki, buna səbəb Rusiyanın yeni baş danışıqçısı Vladimir Medinskinin irəli sürdüyü mövqelərdir", – Ravid "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Xatırladaq ki, görüş 17 fevralda baş tutub. Rusiya KİV-ləri danışıqların "çox gərgin" keçdiyini bildiriblər.

    Ukrayna Rusiya Cenevrə danışıqları
    СМИ: Переговоры между США, Украиной и РФ в Женеве "застряли"

    Son xəbərlər

    03:08

    BMT-nin xüsusi iclasında Azərbaycanın aqrar sistemlərin modernləşdirilməsi siyasətindən bəhs olunub

    Xarici siyasət
    02:34

    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları "dalana dirənib"

    Digər ölkələr
    02:06

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:41

    Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıb

    Digər ölkələr
    01:13

    "Axios": ABŞ Yaxın Şərqə 50-dən çox qırıcı təyyarə yerləşdirib

    Digər ölkələr
    00:57
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər bura 1828-1829-cu illərdə İrandan köçürülüb"

    Daxili siyasət
    00:36

    Peru parlamenti yeni prezidenti fevralın 18-də seçəcək

    Digər ölkələr
    00:14

    Ermənistandakı Aİ Monitorinq Missiyasına yeni rəhbər təyin edilib

    Region
    00:04

    Zelenski: Ukrayna xalqı işğal olunmuş ərazilərin Rusiyada qalmasına razılıq verməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti