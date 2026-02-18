СМИ: Переговоры между США, Украиной и РФ в Женеве "застряли"
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 01:39
Переговоры в Женеве по мирному завершению российско-украинской войны "застряли".
Как передает Report, об этом со ссылкой на двух источников сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.
По его словам, причиной этого стала позиция нового главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.
"Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры политической группы в Женеве "застряли". Источники заявили, что причиной стали позиции, представленные новым российским главным переговорщиком Владимиром Мединским", - написал Равид в соцсети Х.
Напомним, что встреча прошла 17 февраля. Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры были "очень напряженными".
