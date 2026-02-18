Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 01:39
    СМИ: Переговоры между США, Украиной и РФ в Женеве застряли

    Переговоры в Женеве по мирному завершению российско-украинской войны "застряли".

    Как передает Report, об этом со ссылкой на двух источников сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

    По его словам, причиной этого стала позиция нового главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.

    "Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры политической группы в Женеве "застряли". Источники заявили, что причиной стали позиции, представленные новым российским главным переговорщиком Владимиром Мединским", - написал Равид в соцсети Х.

    Напомним, что встреча прошла 17 февраля. Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры были "очень напряженными".

    переговоры российско-украинская война Женева Axios
    Лента новостей