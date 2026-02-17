В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа 20-й группы

В Медиа-школе информационного агентства Report стартовала новая, 20-я учебная программа.

Как сообщает Report, присоединившиеся к учебной программе 11 студентов будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, аналитические материалы и изучать секреты журналистской профессии. В период обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече со студентами отметил, что подготовка новостей в соответствии со стандартами журналистики является одним из приоритетных вопросов:

"Мы заинтересованы в донесении новостей до максимально широкой аудитории, и постоянно работаем над правильной подачей новостей, их соответствием международным стандартам. Учебный курс в медиа-школе Report также направлен на то, чтобы студенты полностью освоили процесс подготовки новостей".

Главный менеджер по человеческим ресурсам ООО Global Media Group Мелекназ Юсифова ознакомила студентов с общими правилами: "Прошу вас внимательно относиться к вопросу посещаемости. Своевременное посещение занятий, соблюдение правил дисциплины могут заложить основу для успешной карьеры в будущем. Мы заинтересованы в трудоустройстве способных студентов, увлеченных этой сферой".

Руководитель медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу рассказал об учебном процессе:

"Группа в основном состоит из студентов факультета журналистики Азербайджанского университета языков. Есть также выпускники факультетов журналистики Бакинского славянского университета и Бакинского государственного университета. Многие студенты в совершенстве владеют несколькими иностранными языками, отличаются высоким интеллектом. Мы ожидаем от них хороших результатов".

Отметим, что Медиа-школа Report функционирует с 13 июня 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.