    В Азербайджане в 2025 году по гослинии проведено около 10 тыс. электронных закупок

    Бизнес
    17 февраля, 2026
    17:26
    В Азербайджане в 2025 году по гослинии проведено около 10 тыс. электронных закупок

    В Азербайджане в 2025 году по государственной линии осуществлено 9 965 электронных закупок на общую сумму 4,9 млрд манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

    По данным ведомства, это соответственно на 1,8% и 11,4% больше по сравнению с 2024 годом.

    Среднее число участников в проведенных конкурсах составило 3,7 по методу открытого тендера и 3,4 по методу запроса котировок, в целом - 3,5. В сравнении с предыдущим годом этот показатель вырос на 2,9%.

