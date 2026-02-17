Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Агентство кино Азербайджана подписало меморандум с Национальным киноцентром Грузии

    Kультурная политика
    • 17 февраля, 2026
    • 17:03
    Агентство кино Азербайджана подписало меморандум с Национальным киноцентром Грузии

    Агентство кино Азербайджана (ARKA) подписало меморандум с Национальным киноцентром Грузии в Азербайджанском культурном центре в Берлине.

    Как сообщили Report в Минкультуры, документ подписан генеральным директором АRКА Рашадом Азизовым и генеральным директором Национального киноцентра Грузии Мамукой Блиадзе.

    Меморандум предусматривает подписание соответствующих соглашений между сторонами для обеспечения осуществления сотрудничества, вытекающего из положений документа.

    Целью меморандума является совершенствование механизмов совместного производства (co-production) в сфере аудиовизуальной деятельности, предоставление совместных услуг местным и зарубежным кинопродюсерам, увеличение числа проектов, отражающих культурные ценности обеих стран, и содействие отражению дружественных отношений между двумя странами в кинематографии.

    Фото
    Kino Agentliyi ilə Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi arasında memorandum imzalanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:07

    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

    Экология
    18:02
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"

    Футбол
    17:51

    Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

    В регионе
    17:50

    The National: "Маршрут Трампа" открывает новые перспективы для Нахчывана

    В регионе
    17:49

    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    17:48

    Эльнур Багиров: При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний

    Бизнес
    17:46

    Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:36

    Испания одобрила 7 млрд евро помощи для регионов, пострадавших от шторма

    Другие страны
    17:26

    В Азербайджане в 2025 году по гослинии проведено около 10 тыс. электронных закупок

    Бизнес
    Лента новостей