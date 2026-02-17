Агентство кино Азербайджана подписало меморандум с Национальным киноцентром Грузии

Агентство кино Азербайджана (ARKA) подписало меморандум с Национальным киноцентром Грузии в Азербайджанском культурном центре в Берлине.

Как сообщили Report в Минкультуры, документ подписан генеральным директором АRКА Рашадом Азизовым и генеральным директором Национального киноцентра Грузии Мамукой Блиадзе.

Меморандум предусматривает подписание соответствующих соглашений между сторонами для обеспечения осуществления сотрудничества, вытекающего из положений документа.

Целью меморандума является совершенствование механизмов совместного производства (co-production) в сфере аудиовизуальной деятельности, предоставление совместных услуг местным и зарубежным кинопродюсерам, увеличение числа проектов, отражающих культурные ценности обеих стран, и содействие отражению дружественных отношений между двумя странами в кинематографии.