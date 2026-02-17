В ЦБА обсудили защиту финансовой системы и развитие финтехав Азербайджане
- 17 февраля, 2026
- 17:23
Глава Центробанка Азербайджана Талех Кязимов обсудил с Азербайджанской финтех-ассоциации (AzFina) укрепление институциональной базы финтех-экосистемы страны страны на следующем этапе ее развития.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе встречи также были рассмотрены возможности более системного взаимодействия между Центральным банком и представителями сектора.
Стороны обсудили приоритетные направления в рамках стратегической рамки на 2027–2030 годы. Кроме того, было подчеркнуто, что одним из ключевых приоритетов остается обеспечение целостности финансовой системы, включая усиление механизмов контроля для предотвращения мошенничества и незаконных операций.
