В ЦБА обсудили защиту финансовой системы и развитие финтехав Азербайджане

Глава Центробанка Азербайджана Талех Кязимов обсудил с Азербайджанской финтех-ассоциации (AzFina) укрепление институциональной базы финтех-экосистемы страны страны на следующем этапе ее развития.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе встречи также были рассмотрены возможности более системного взаимодействия между Центральным банком и представителями сектора.

Стороны обсудили приоритетные направления в рамках стратегической рамки на 2027–2030 годы. Кроме того, было подчеркнуто, что одним из ключевых приоритетов остается обеспечение целостности финансовой системы, включая усиление механизмов контроля для предотвращения мошенничества и незаконных операций.